Подготовката за Марди гра започна с пищни паради и партита в Ню Орлиънс

Подготовката за Марди гра – финала на ежегодния карнавален сезон в Ню Орлиънс, започна с големи нощни паради по историческия булевард „Сейнт Чарлз“, предаде АП.

Карнавалният сезон официално се открива всяка година на 6 януари, 12-ия ден след Коледа, известен като Ден на краля, и продължава до кулминацията си на Марди гра (фр. „Дебелия вторник“), който тази година се пада на 21 февруари.

По традиция любители на домашни животни се събират в известен ресторант във Френския квартал, за да отдадат почит на маскирани четириноги, които са наужким кралски особи. Изисканият ресторант „Галатоар“ на „Бърбън стрийт“ смекчава дрескода и отменя забраната за домашни любимци, за да приеме краля и кралицата на „Мистик крю ъф Баркус“ - два сребърни лабрадор ретривъра - на сутрешно събитие, което е предвестник на неделния парад на маскирани домашни любимци.

„Крю ъф Баркус“ е организация с нестопанска цел, която насърчава осиновяването и спасяването на бездомни животни в Ню Орлиънс.

В петък вечерта в центъра на града тръгват три парада с маршируващи духови оркестри и цветни платформи с костюмирани празнуващи хора. Други петъчни паради са планирани в съседния Метъри, а почти всяка вечер до Марди гра има повече от две дузини празненства.

„Ако се замислите за сложната логистика в многобройните квартали, буйните паради, масираното полицейско присъствие - ами това си е като „Таймс Скуеър“ в новогодишната нощ, само че в продължение на две седмици“, каза Кели Шулц от „Ню Орлиънс & Кампъни“ - търговската асоциация на туристическата индустрия в града, по време на пресконференция в четвъртък.

Тези усилия се усложняват от нарастването на престъпността и недостига на полицейски служители, което донякъде попречи на завръщането на празника миналата година. Тъй като парадите през 2021 г. бяха отменени поради съображения за сигурност и пандемията, някои от маршрутите за парадите през 2022 г. бяха съкратени.

Тази година първоначалните маршрути са възстановени, а местното полицейско управление е подсилено с контингент от 125 служители на реда от други части на щата. „Убедени сме, че сигурността по време на празниците ще е на ниво“, каза кметицата Латоя Кантрел, цитирана от БТА.

„Наблюдаваме бум на хотелски резервации“, коментира Кели Шулц и добави: „Виждаме, че туристите имат голямо желание да се върнат в Ню Орлиънс - за много от тях това ще бъде първият път, в който ще преживеят Марди гра след ограниченията за КОВИД“.