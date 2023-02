9-годишно американче завърши гимназия, ще става астрофизик (Видео)

Деветгодишно момче от американския град Харисбърг в щата Пенсилвания, завършило гимназия, реши да стане астрофизик и ще учи в университет, съобщава „Гардиън”. Дейвид Бологан завършва гимназия дистанционно и получава дипломата си, като става един от най-младите възпитаници в историята на страната. Момчето е благодарно на любимите си учители и те от своя страна заявяват, че са успели да научат много от необичайно умния ученик, предаде NOVA. A kid named David Balogun graduates from high school at 9 YEARS OLD 😳 pic.twitter.com/6y3MetTiFP — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) February 6, 2023

„Дейвид беше вдъхновяващо дете, той определено е един от онези, които променят начина, по който гледате на преподаването“, каза учителят Коди Дер.

Макар родителите на детето също да имат добро образование, те казаха, че отглеждането на интелектуално надарен син не е лесно. „Той е на девет години, мозъкът му е в състояние да разбере много концепции отвъд тази възраст, а понякога дори отвъд моето разбиране“, каза майката на момчето Роня Бологан.

Момчето има амбициозни планове. „Искам да бъда астрофизик, да изучавам черни дупки и свръхнови (звезди)“, каза той. Детето обича науката и програмирането. То вече е записано в най-голямото, най-старото и най-известното дружество на хора с висок коефициент на интелигентност в света Менса.

Освен всичко друго, момчето се занимава с бойни изкуства, в които се стреми да получи черен колан. Харесва и други спортове и свири на пиано. След като Бологан прекарва един семестър в Bucks County College, семейството започва да търси подходящи колежи и университети из страната.

По-рано беше съобщено за 3-годишно дете от британския град Портисхед, което се и научило да брои до 100 на шест езика и стана най-младият член на страната в клуба Mенса. В допълнение към ученето, момчето обича плуването и гимнастиката.