Докторът, който спаси бебето, родено под отломките в Сирия: Вече е много по-добре (Видео, снимки)

"Когато дойде при мен, тя беше много зле. Беше изстинала, много посиняла, със слаба сърдечна дейност, беше много бледа, с много ниска температура. Имаше много белези и наранявания. Имахме и опасения за счупени ребра. Днес обаче е по-добре. Храни се. Вече си движи крайниците. Следим нейните рефлекси и към момента е доста по-добре“, това разказа д-р Хани Маруф, който спаси бебето, родено под руините в Сирия, в предаването "120 минути" по bTV.

Нейното име е Айя, което означава "Дар от Господа". Първата глътка въздух поема насред руините. Така я посреща животът и тя посреща него. Syria : After the earthquake, a pregnant lady gives birth to a baby under the collapse building. People heard the crying sound, it ws a baby girl. Baby's placenta was still attached with mother who has passed away. Sadly she was only survivor in family.#TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/0zHSa5kzvt — Pankaj Mishra (@nn_pankaj) February 8, 2023

Новороденото момиченце е извадено изпод отломките от спасителните екипи, които чуват плач. Когато намират малката Айя, тя все още е била свързана с майка си. Веднага е транспортирана в педиатричната болницата в град Африн, Сирия, където грижите за нея поема д-р Хани Маруф.

"Тук, в Сирия, ние имаме големи семейства. Те не се ограничават само до майката или бащата, братя и сестри. Имаме лели, чичовци, племенници. Човекът, който я доведе при мен, беше всъщност нейният чичо, който е съпруг на сестрата на майка ѝ. Той дойде и ме помоли да не я давам на никого, защото вече те ще са нейното семейство“, допълни д-р Хани Маруф.

Д-р Маруф се грижи за доста пациенти, като някои от тях са вече изписани. Споделя обаче, че условията, в които работят той и колегите му, са тежки.

"Ситуацията е просто бедствие. Голямо бедствие. Наистина положението е много тежко. Нямаме електричество, интернетът прекъсва. Трудно е да се свържем с близките и семействата си. Не можем да оперираме сериозно пострадалите хора в такива условия. Това, което можем да направим, са основно венозни вливания. И все пак искам да благодаря на колегите хирурзи наистина много“, каза още д-р Хани Маруф.

„Не, аз съм непрекъснато в болницата. Аз имам смело сърце. Не пропускам нито минута. Постоянно съм тук", отговаря докторът на въпроса кога за последно си е взел почивка.