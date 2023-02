Куче спасител загина, опитвайки се да намери хора под руините в Турция (Видео, снимки)

Освен хилядите спасители от цял свят, които пристигнаха в Турция в първите часове на трагедията, на място са и десетки кучета, обучени да търсят оцелели след земетресения. Едно от тях обаче беше сполетяно от трагедия и загина. 🇹🇷🇲🇽 Mexican rescue dog #Proteo died of exhaustion during rescue activities in #Turkey

According to the testimonies he helped rescue at least two individuals

A picture of his last rest before he goes in peace

Thoughts to all the heroes from around the world#earthquaketurkey pic.twitter.com/s29BGdSaky — Aminollah Faisal (@AminollahFaisal) February 12, 2023

Овчарката Протео, част от кучетата спасители на Мексико, които са световно известни като най-добре обучените за такива ситуации, е загубила живота си докато се опитва да стигне до хора, затрупани под отломки на срутена сграда.

Клипове в социалните мрежи показват огромната маса боклуци, тухли и железа, които се сриват върху спасителния екип, докато рови. Hoy murió tras Este derrumbe#Proteo UN elemento del #EJERCITOMEXICANO

Canino de rescate



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💔💔💔💔💔💔😭😭#ProteoHeroe pic.twitter.com/lZr4UbtLU5 — Dora Alvarenga (@DoraAlvarenga2) February 12, 2023

Протео беше част от 16 мексикански кучета спасители. То успява да спаси двама души преди да намери смъртта си.

„Дълбоко съжаляваме за загубата на нашия четириног приятел и колега Протео. Ти изпълни своята мисия в Турция. Благодарим ти за героичната работа“, написаха в социалните мрежи от Секретариата за Национална сигурност на Мексико. Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda. pic.twitter.com/1AzTGtjf8A — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 12, 2023

Мексиканският екип на място в Турция проведе и кратка възпоменателна церемония за своя герой. На видеоклипове в социалните мрежи се чува как на редовната проверка името на Протео е извикано три пъти, последвано от мълчание и ръкопляскания за падналия герой.

В социалните мрежи се разпространява и колаж в памет на четириногия спасител, предаде bTV.