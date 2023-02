Скандали избухнаха в парламента в Израел (Видео)

Скандали избухнаха в парламента в Израел. Трима народни представители бяха изгонени от заседанието по време на шумна разправия за спорен закон.

Напрежението бе предизвикано от идея на премиера Бенямин Нетаняху да увеличи своите правомощия за сметка на Върховния съд.

Президентът на Израел Исак Херцог каза, че тази идея "ще изпрати страната в конституционен колапс".