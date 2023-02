Най-малкият син на топ пропагандиста на Кремъл Владимир Соловьов Даниъл се снима с рокля, дълъг черен маникюр и грим.

21-годишният младеж заработва като модел в омразния на татко му Запад, който често плаши с ядрени ракети "Сармат". Даниъл живее постоянно в Лондон, където явно покварата на "джендър идеологията" е пуснала пипалата си и е изтрила от съзнанието му традиционните православни ценности на "руския свят".

И двамата синове на Владимир Соловьов са в наборна възраст, но никой от тях не "брани родината" на фронта в Украйна. 34-годишният син на пропагандиста Александър Соловьов е известен като режисьор, учил е в Лондон, а сега снима реклами в Русия. While his dad calls for bombing the decaying West with nuclear weapons and stands up for traditional values, Vladimir #Solovyov's son Daniel lives in #London and shows off his stylish makeup and manicure. pic.twitter.com/9Yhj0ouEBX — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023

Даниъл е син на Соловьов от третия му брак с модела Елга Сап, предаде OFFNews. Момчето е завършило престижното училище "Ломоносов" в Москва. Скандалните снимки се твърди, че са направени като част от рекламна кампания на салон за красота.