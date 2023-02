Въоръжени бунтовници опитали да отвлекат бебето, родено под руините в Сирия (Видео)

Въоръжени бунтовници са искали да отвлекат бебето, родено под развалините на дома си след разрушителното земетресение в Сирия, предаде ДПА.

Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи, че през последните 48 часа подкрепяни от Турция бунтовници са се опитали да отвлекат три пъти новороденото момиченце, което е едва на една седмица.

Според правозащитната организация бунтовниците, които контролират района на град Африн, са нахлули в болницата, където се намира бебето, и са нападнали директора Халид Атие и персонала на болничното заведение.

"Здравето ми е наред, а детето е в безопасност, в перфектно здраве е", каза Атие.

Той добави, че момиченцето не е предадено на никого, нито е осиновено, предаде БТА.

"В момента тя е в болницата, а с нейния случай се занимават съдебните власти и прокуратурата", каза директорът на болничното заведение. Today we got to meet the beautiful Syrian baby girl that was born under the rubble. The doctors in Syria treating her and others say they need help. There’s thousands of children who don’t have any safe place to live pic.twitter.com/dIBJXa4xYQ — Lama Al-Arian (@lalarian) February 11, 2023

По думите на ръководителя на сирийската правозащитна организация Рами Абдел Рахман случаят с роденото под развалините момиченце се използва от всички страни. Потенциалната възможност да се спечелят пари от него кара хората да искат много да го вземат, но не от хуманитарни съображения, посочи Рахман.

Вече са получени няколко молби от различни организации, които предлагат милиони долари за осиновяване на бебето, съобщи той.

Няколко сирийски правителствени служители, представящи се за търговци от Дамаск, също се опитали да осиновят момиченцето от името на благотворителна организация.

По-късно е установено, че тази организация е свързана с Асма ал Асад, съпругата на сирийския президент Башар ал Асад.

За Ая, така нареченото "бебе чудо", се смята, че е било родено под развалините, след като опустошителното земетресение миналата седмица разруши дома ѝ в Северна Сирия.

Директорът на болницата Атие е поел грижите за бебето, а съпругата му, майка на две деца, започнала да го кърми.

Според спасителните екипи майката на Ая е загинала под развалините малко след раждането.

Нейният баща и четиримата ѝ братя и сестри също са загинали при бедствието.

Семейството е живеело в град Африн близо до турската граница, който е бил силно засегнат от земетресенията. Преди това те са избягали от провинция Дейр аз Зор в Източна Сирия.

Името Ая е дадено на момиченцето от болничния персонал.