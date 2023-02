228 часа след земетресението в Турция продължават да изваждат оцелели от руините (Видео)

Жена и две деца бяха извадени живи от отломките на разрушени сгради в град Антакия, където са престояли 228 часа след разрушителните земетресения в Южна Турция миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на Анадолската агенция.

Също в Антакия нидерландският екип с кучета-спасители RHWW съобщи в Туитър, че днес са извадили живи от отломките трима мъже и едно дете, съобщава Анадолската агенция. New footage shows the dramatic rescue of a young girl, trapped under the rubble of #TurkeyEarthquake by the Greek rescue team. The smile and the calmness of the girl say it all. The resilience of the people of #Turkey is just stunning #Yunanistan pic.twitter.com/LPzbdceg7z — Makis Mylonas (@MylonasMakis) February 15, 2023

В окръг Кахраманмараш, където бе епицентърът на двете земетресения с магнитуд 7,7 и 7,6 по Рихтер, днес е била спасена 74-годишна жена, съобщи телевизия ТРТ, цитирана от ДПА.

Властите обявиха, че само в Турция са загинали 35 418 души, а ако се добавят и тези в Сирия, жертвите надхвърлят 40 000 души.