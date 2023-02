Доживотна присъда за 19-годишен в САЩ, убил 10 афроамериканци (Видео)

Американски тийнейджър получи доживотна присъда за убийството на расова основа на десет афроамериканци в супермаркет в Бъфало в американския щат Бъфало. Осъденият е също с повдигнати федерални обвинения за престъпление омраза, по които може да бъде получи смъртна присъда.

На емоционално заседание по прочитане на наказанието по време на изказвания на близки на жертвите мъж тръгна да напада осъдения като се стигна до намеса на охраната. BUFFALO, N.Y. (AP) — Buffalo supermarket gunman rushed out of sentencing after man in audience rushes at him, is restrained by officer. pic.twitter.com/xMDe0NFLFJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 15, 2023

Сред изказалите се бе Барбара Меси, чиято сестра Катрин бе убита при стрелбата. Тя се обърна към нападателя с думите:

"И ти идваш в нашия град и решаваш, че не харесваш афроамериканци. Нямаш си и на представа за афроамериканците. Ние сме човешки същества".

19-годишният Пейтън Гендрън вече се призна за виновен по обвинения във вътрешен тероризъм заради нападението в Бъфало миналия май.

Тийнейджърът заяви, че "много съжалява" за действията си.

Гендрън е планирал атаката в конкретния супермаркет в Бъфало месеци наред, като се е целял именно там заради големия брой афроамериканци, които са живели в района.

Обвинителите казват, че на 14 май, когато е бил на 18, осъденият е пропътувал около 320 километра от родния си град с намерението да убие възможно най-много афроамериканци.

Гендрън е предавал на живо в интернет атаката, при която жертвите са били на възраст от 32 до 86 години, предаде БНР.

Осъденият за масовото убийство казва, че "е действал от омраза" и че се е повлиял от конспиративни теории онлайн.