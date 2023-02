Показват за първи път кадри от откриването на "Титаник" (Видео, снимки)

Уникални кадри от намирането на потъналия "Титаник" бяха показани за първи път. Видеото е от далечната 1986 година и показва легендарния кораб на морското дъно. Rare, haunting footage showing the wreckage of the Titanic ship was revealed Wednesday. For years, researchers and explorers scoured the sea in search of the doomed ship, which sank in the North Atlantic in 1912. https://t.co/UMPUxBl4TZ — The Washington Post (@washingtonpost) February 16, 2023

Опитите за откриването на останките започват веднага след потъването на кораба през 1912 година.

Развитието на технологиите позволява те да бъдат локализирани едва през 1985 г.

Година по-късно водолази с камера успяват да заснемат отломките.

Трагедията вдъхнови филма "Титаник", който отбеляза 25 години от премиерата си.

Лентата се превърна в класика, а режисьорът Джеймс Камерън продължава да подкрепя изследванията, свързани с кораба.

Потъването на "Титаник" е една от най-големите морски катастрофи в човешката история. Повече от 1500 души губят живота си.

Океанографът Робърт Балард и френският изследовател Жан-Луи Мишел откриват големи парчета отломки през 1985 г. на почти 2,5 мили под повърхността на Атлантика, на около 400 мили от Нюфаундленд.

Балард ръководи експедицията през следващата година, записвайки видеото, което сега вижда бял свят.

Той използва дълбокоокеанска подводница на име Алвин и малка, маневрена, дистанционна камера, която може да преминава през тесни отвори. Never-before-seen footage of the Titanic nearly 12,500 feet below the ocean to be released https://t.co/3qIfqf1ihO — Fox News (@FoxNews) February 16, 2023

„Повече от век след потъване на "Титаник" човешките истории, останали завинаги в големия кораб, продължават да вълнуват“, каза Камерън в изявление.

„Бях поразен, когато изследователите се осмелиха да се гмурнат на такава дълбочина. С пускането на този материал се разкрива важна част от една история, която обхваща поколения и обикаля земното кълбо", допълни режисьорът.

Достигането до останките е забележително постижение на гмуркането.

По-скорошни посещения в дълбините разкриха признаци на гниене в останките на "Титаник".

Те са били „силно повлияни от силни и непрекъснато променящи се океански течения, бактерии, които ядат метали и естествена солева корозия”.

„Гмуркането на Титаник е сложно и трудно начинание.“, каза Роб Маккалъм, ръководител на скорошна експедиция.

Маккалъм каза, че останките остават „една от най-емблематичните и изключителни дестинации на Земята“.

Джеймс Камерън заснема и известния документален филм от 2003 г. "Призраците на бездната", който показва някои от най-зашеметяващите изображения на останките, пише "Вести".