По-малкият брат на Шарън Стоун почина на 57 години

По-малкият брат на Шарън Стоун, Патрик почина на 57 години, пише "People".

Актрисата потвърди смъртта на брат си късно в понеделник, споделяйки тяхна обща снимка в Instagram.

"Почивай в мир, Патрик Джоузеф Стоун", написа тя.

Преди това във видео тя разказа за тежката си загуба.

"Наистина загубихме брат ми Патрик Джоузеф Стоун от инфаркт вчера", каза тя през сълзи. "Като всяко семейство, ние ви благодарим за вашата любов и подкрепа в това време на неизмерима скръб и оценяваме всичките ви съболезнования. Да, имахме огромна загуба през последните няколко години, така както много от вас също имат. И ние напълно разбираме, че загубите са наши тук, на Земята. Просто ви молим да продължите да бъдете добри. Благодаря Ви".

Патрик беше баща на племенника на Стоун - Ривър, който през 2021 г. почина от "пълна органна недостатъчност" на 11-месечна възраст.

Съпругата на Патрик оплака съпруга си в неделя, съобщавайки на близките си в социалните медии, че той е починал в ранните часове на сутринта.

"Сърцето ми е сякаш изтръгнато от гърдите ми. Патрик отлетя към нашия сладък Ривър около 3, 30 тази сутрин. Не знам какво друго да кажа, той беше моят свят", каза съпругата му Таша. Тя коментира, че животът ѝ с Патрик е бил прекрасен и се надява сега двамата с Ривър да си прекарват добре в рая, предаде dir.bg.

През септември 2021 година Шарън Стоун сподели: "Племенникът ми успя да спаси три живота - на две бебета и 45-годишен мъж. Мога само да кажа, че никога, никога не знаеш дали ще се случи трагедия в живота ти или в семейството ти, но тази възможност да бъдеш донор на органи, тя ни спаси, спаси нашето семейство".