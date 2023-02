Извадиха живо момче в Хатай, оцеляло 270 часа под разрушенията (Видео)

Близо 270 часа след смъртоносния трус в Турция - момче бе извадено живо от руините в Хатай.

Спасителният екип избухна в радостни възгласи след часове опити да достигнат до труднопроходимото място. Малко по-късно момчето беше изнесено на носилка до безопасно място.

Действията по издирване продължават вече 12 дни в засегнатите от смъртоносния трус райони, който отне живота на над 42 хиляди души. Турски военен кораб край Искендерун беше превърнат във импровизирана болница. Доброволци и медицински работници настаниха десетки пострадали, сред които и много деца, пише NOVA.