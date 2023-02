Нова японска ракета носител на успя да излети към космоса (Видео, снимки)

Японската ракета Еч 3, която е първата нова японска тежка ракета носител, не успя да излети в космоса и да изведе в орбита сателит, предназначен да наблюдение на севернокрейските балистични ракети, предадоха световните агенции. Japan aborted the launch of its flagship rocket — a disappointing result as competition with Elon Musk’s SpaceX intensifies https://t.co/V76UdO3RML — Bloomberg Technology (@technology) February 17, 2023

Излитането на ракетата бе излъчвано на живо от космодрума в Танегашима. Основният двигател на ракета, която е дълга 57 метра, е заработил, но не и ускорителите. Японската космическа агенция каза, че ще проучи причините за провала на излитането. ABORT. Japan's H3 rocket aborted its inaugural launch moments before liftoff, following ignition of its main engines. https://t.co/q04XSKONQf pic.twitter.com/VxGGllpLOd — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 17, 2023

Новата японска ракета е предназначена да извежда в орбита правителствени и търговски сателити и да доставя полезни товари до Международната космическа станция. Проектът на тежката ракета цели да направи Япония по-независима в тази област, предаде БТА. Японската ракета Еч 3 СНИМКА: Ройтерс