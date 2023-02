450-килограмов метеорит падна в Тексас и предизвика трус (Видео, снимки)

Американската космическа агенция НАСА съобщи, че късно в сряда метеорит с тегло 450 кг и диаметър 60 см, е паднал в Макалън, Тексас и е предизвикал трус.

Не се съобщава за никакви щети, но ужасените местни жители предположили, че става въпрос за земетресение. Кадри в социалните мрежи показват как домовете на местните се разтърсват от удара, предаде DailyMail. #asteroid this morning out in Texas. Haven’t seen much to anything on this @NASA #nasa



Super shaky due to the cold weather pic.twitter.com/F0Onw5Xq13 — Uppastdark (@uppastdark) February 16, 2023

От НАСА заявиха, че всеки, който смята, че е намерил фрагмент, трябва да се свърже със Смитсониън.

Те успокоиха хората, че космическите скали не представляват голяма заплаха за обществото.