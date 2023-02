Кристалина Георгиева пристигна в Киев заедно с Джо Байдън

Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна на официално посещение в Киев. Новината съобщи в канала си в Телеграм депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко. Това е първото посещение на Кристалина Георгиева като директор на МВФ. Според "Ukraine 4 Freedom" Георгиева е пристигнала в Киев заедно с американския президент Джо Байдън и съветника му по националната сигурност Джак Съливан. https://t.co/rHXeZPot3p

Според източници на „Зеркало недели“ докато вървяха срещите между Володимир Зеленски и намиращия се в Киев по това време Джо Байдън, в сградата на украинското правителство са започнали разговори между Георгиева и членове на кабинета. Очаква се ръководителката на МВФ да проведе по-късно днес срещи с Володимир Зеленски и с ръководството на Националната банка на Украйна, предаде OFFNews.

„Интерфакс“ от своя страна допълва, че Георгиева се е отбила в Киев на път за Индия, където ще се срещне с министрите на финансите на Г-20.

Припомняме, че мисията на Международния валутен фонд (МВФ) на 13 февруари започна работа в Украйна като част от първата ревизия на програмата за мониторин.