Един човек беше убит, а четирима души бяха ранени след стрелба по време на традиционния парад по повод католическия празник Блажен вторник (Марди гра) в Ню Орлиънс, в САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация от полицията. BREAKING: Reports of multiple people shot and injured at Mardi Gras parade New Orleans.pic.twitter.com/LlhqqXsitJ — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 20, 2023

За стрелбата е бил задържан вече заподозрян, поясни полицията. Открити са и две огнестрелни оръжия. СНИМКА: Ройтерс