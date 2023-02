Двама загинали и трима ранени след експлозия в завод във Флорида (Видео)

Двама загинали и трима ранени след експлозия и пожар в завод за заваряване във Флорида.

Над 20 пожарни екипа са се отзовали на сигнала за експлозията. Инцидентът е станал в град Медли, на 22 км от Маями. Пожарът е избухнал малко след 8:40 ч. сутринта, съобщи говорителят на пожарната служба в Маями, цитиран от NBC. 🚨#UPDATE: At least two people have been killed in an explosion at an industrial facility in Medley, Florida. As video shows Multiple vehicles and structures are on fire with three people being injured with one being airlifted to a hospital for severe burns and injuries

Видео показва огнено кълбо, което се изстрелва нагоре, а след него се стеле черен дим.

Пожарът е потушен около 10 ч. сутринта. 🚨#BREAKING: Firefighters are battling a massive fire at an industrial facility by an explosion, resulting in multiple injuries and fatalities.

📌#Medley | #Florida ⁰⁰Right now, firefighters are fighting a huge blaze in an industrial building in Medley, Florida

Двама от ранените са откарани в болница с наранявания, а на третия е оказана помощ на място.