Откриха предмет, наподобяващ секс играчка от II век в римска крепост

Откриха секс играчка от II век в римска крепост на Адриановия вал. Първоначално се е смятало, че дървеният предмет е инструмент за шиене.

Експерти твърдят, че предметът, намерен в ров във Виндоланда, може да е най-старият дървен фалос, открит в бившата Римска империя.

Археолози обаче не изключват възможността предметът да е символ за късмет или инструмент за смилане на съставки. Той е открит заедно с десетки обувки.

На обекта близо до Хексъм в Нортъмбърленд са открити аксесоари и други малки инструменти, както и парчета кожа, пише Би Би Си.

Експерти от университета в Нюкасъл и Университетския колеж в Дъблин смятат, че предметът, който е с размери от около 16 см, може да е имал интимна употреба. 1. Archaeologists believe the 2000-year-old object discovered at the Roman fort of Vindolanda in 1992 is actually a dildo and not a darning tool.



“It's kind of self-evident that it's a penis. I don't know who entered it into the catalogue,” a senior lecturer of archaeology says. pic.twitter.com/pOYDmWeeIQ — BFM News (@NewsBFM) February 21, 2023

Когато го анализирали, установили, че двата му края са забележимо по-гладки, което говори за многократна употреба във времето.

"Знаем, че древните римляни и гърци са използвали сексуални инструменти - този предмет от Виндоланда може да е пример за такъв", коментира д-р Роб Колинс, старши преподавател по археология в университета в Нюкасъл.