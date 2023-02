57 души са затрупани под земята в Китай след срутване в каменовъглена мина (Видео)

Най-малко 57 души са блокирани под земята след срутване в каменовъглена мина в китайския автономен район Вътрешна Монголия, съобщи държавната телевизия Си Си Ти Ви, цитирана от Франс прес.

"Най-малко 57 души се водят изчезнали", на мястото са пристигнали повече от 200 спасители, посочи телевизията.

Спешните служби проучват мащабите на срутването с помощта на дронове, предаде ТАСС.

По-рано държавната агенция Синхуа информира за около 50 души, блокирани при срутването в този открит рудник, предаде БТА. Video of the collapse of the coal mine in China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/pvojQ9sebh — Declan Edwards (@DeclanEdwards45) February 22, 2023

Според агенцията инцидентът е станал днес следобед. Трима са били извадени на повърхността, но двама от тях не давали признаци на живот.

През последните десетилетия сигурността в китайските мини се подобри, както и отразяването на нещастните случаи в медиите, след като преди за тях се мълчеше. Нормите за безопасност обаче не се спазват винаги и все още редовно стават инциденти. В края на декември 40 души бяха блокирани под земята при срутване в златна мина в северозападния район Синцзян.