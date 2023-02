19-годишен застреля репортерка във Флорида (Видео, снимки)

Въоръжен мъж открил огън по телевизионен екип, който отразявал новината за две убийства край град Орландо, Флорида. Репортерка е загинала на място, а операторът бил ранен, съобщава CNN.

19-годишният заподозрян - Кийт Мелвин Моузес, бил арестуван малко след стрелбата. Той е обвинен и в убийството на 9-годишно момиченце и жена на възраст между 20 и 30 години, заяви шерифът на окръг Ориндж Джон Мина по време на пресконференция. A gunman opened fire on two television journalists reporting on a murder near Orlando, Florida, killing one and wounding the other before fatally shooting a 9-year-old girl and wounding her mother in a nearby home, authorities said.

Твърди се, че е застрелял младата жена в кола няколко часа преди да убие детето и да рани майка му.

Телевизионният екип бил от местната кабелна телевизия Spectrum News 13, каза шериф Мина. Младият мъж, който има тежко криминално досие, ще бъде подведен под отговорност за три убийства и два опита за убийство, добави той.



Another Mass shooting has taken place in the Florida city of Pine hills Near Orlando



WESH2 reporter breaks down on air covering Pine Hills shooting that killed News 13 reporter , a 9 year old boy and left photographer injured.

Според Мина мотивите на нито едно от нападенията не са ясни. Смята се обаче, че Моузес е познавал първата жертва, предаде Нова тв.