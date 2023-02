Активисти изрисуваха огромен украински флаг пред руското посолство в Лондон (Видео)

Група активисти изляха днес стотици литри жълта и синя боя пред руското посолство в Лондон, за да изрисуват огромен украински флаг по случай първата годишнина от инвазията на Москва, предаде Ройтерс.

Активистите са от групата спряха движението, преди да разлеят повече от 300 литра боя на шосето, като използваха колички и четки, за да изрисуват флага, заемащ 500 квадратни метра.

"Украйна е независима страна и хората там имат пълното право на самоопределяне", каза в изявление групата и допълни, че огромното знаме на Украйна пред посолството на президента Путин ще му напомня точно това.

Полицията в Лондон съобщи, че трима мъже и жена са били арестувани по подозрение за престъпни щети и възпрепятстване на движението по магистралата.

Гумите на няколко превозни средства са били изцапани с боя, защото са минали отгоре, а след това са оставили цветни следи по пътя, който минава покрай Хайд парк и Кенсингтън Гардънс, предаде БТА.

Активистите заявиха, че боята е нетоксична, без разтворители и бързосъхнеща, която лесно се измива и е предназначена за улично изкуство.