На 101 години почина продуцентът Уолтър Мириш

Продуцентът Уолтър Мириш, носител на "Оскар" и участвал в създаването на кинокласики като "Някои го предпочитат горещо", "Уестсайдска история", "Розовата пантера", почина на 101 години, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Мириш е починал в петък в дома си, съобщиха изпълнителният директор и президентът на Академията за филмово изкуство и наука Бил Крамър и Джанет Йънг в изявление.

Мириш е отличен с награда "Оскар" през 1967 г. за най-добър филм за "In the Heat of the Night", "Компания Мириш", управлявана от него и братята му, е продуцент на удостоените с награди "Оскар" филми "Апартаментът" и "Уестсайдска история". Продуцент e на множество игрални филми и театрални продукции през десетилетията от средата на миналия век.

Уолтър Мортимър Мириш е роден в Ню Йорк на 8 ноември 1921 г. Учи в Сити Колидж в Ню Йорк, през 1942 г. се дипломира като бакалавър в университета на Уисконсин в Мадисън, а през 1942 г. завършва бизнес в Харвард, припомнят от БТА. През 1947 г. се жени за Патриша Каан, имат три деца.