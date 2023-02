Десет ранени в Канзас и Оклахома след торнадо и силна буря (Видео, снимки)

Силни бури, съпроводени от силни пориви на вятъра и торнадо, раниха над десет души в американските щати Канзас и Оклахома и оставиха част от жителите на Мичиган без електричество за пети пореден ден, след като миналата седмица северният щат бе връхлетян от друга тежка зимна буря, предаде Асошиейтед прес.

За Калифорния, друг сполетян от екстремни атмосферни условия щат, Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че поредицата зимни бури ще продължи до сряда включително, след като вчера местните жители за малко си отдъхнаха от лошото време.

В намиращия се на около 30 километра от Оклахома Сити град Норман полицията се отзова в неделя на сигнали за разрушения вследствие на зимната буря, преминала през щата и нанесла материални щети в южните и източните части на града. Местните власти потвърдиха, че 12 души са получили наранявания при инциденти, свързани с лошото време, но състоянието на нито един от тях не се оценява като тежко. 🧵Communities in both #Oklahoma and #Kansas are surveying #storm damage Monday after nine #Tornadoes tore across both US states yesterday. Damage appears to be extensive. pic.twitter.com/XoqJ2PnXfF — Michael Ashura (@MichaelAshura) February 27, 2023

Аварийно-спасителни екипи обхождат пострадалия район в търсене и на други възможни пострадали. В щата Оклахома се съобщава за бури торнадо и повсеместни ветрове с пориви, чиято скорост достига до 144 км/ч, както и за съборени дървета и електропроводи, затворени пътища и материални щети по домове в градовете Норман и Шоний.

Вчера торнадо връхлетя окръг Либерал в Канзас, съобщи Националната метеорологична служба, а по данни на местен телевизионен канал са нанесени щети на десет жилищни домове. Един човек е с леки наранявания.

Опасността от лошото време остава в сила и днес, тъй като се очаква гръмотевични бури да донесат бурен вятър с разрушителна сила в целия район на долината на река Охайо. Възможно е този следобед едноименният щат да бъде връхлетян и от няколко бури торнадо.

В Мичиган аварийните екипи продължават работа по възстановяването на електричеството. По данни на местен електроенергиен оператор без електричество в щата, чиито югоизточни райони още се възстановяват от щетите от предишна зимна буря, без електричество са около 168 000 битови и стопански потребители, предаде БТА.

Калифорния междувременно си пое глътка въздух от лошото време, което покачи водите на реките в района на Лос Анджелис до опасни равнища и наводни пътища и донесе сняг в районите с ниска надморска височина. Приближаващо торнадо в Канзас СНИМКА: Ройтерс

В Санта Кларита - предградие на Лос Анджелис, разположено на хълмовете северно от града - се образува най-голямата от 1989 г. снежна покривка.