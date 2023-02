Сняг покри Барселона, температури от минус 18 градуса в Каталуния (Видео, снимки)

Испанският град Барселона е покрит със снежна пелена. Бурята Жулиет връхлетя Испания тази седмица и предизвика обилни снеговалежи. Barcelona today, covered by a blanket of snow.



📸 Albert Berguedà pic.twitter.com/rI5Qrh7X3d — Xavi Ruiz (@xruiztru) February 27, 2023

Тревога за тежка зимна обстановка е обявена в 30 испански области. В планината Корсерола до Барселона местни жители направиха панорамни снимки на целия район. #Barcelona #Nieve #Snow #Catalunya #Neu #NEUCAT ⛄️ ❄️ pic.twitter.com/X3cwWXRvFw — Marco Antonio 🇪🇸🇨🇱🇪🇺🇬🇧 (@marcodebcn) February 27, 2023

В Лерида в Каталуния температурите паднаха до под минус 18 градуса. Снегове има и в Баския регион, а на Балеарските острови е обявена оранжева тревога заради силни ветрове, бурно море и непрекъснати валежи, предаде БНТ. Barcelona this luverly morning, these are the hills at Tibidabo where the fair ground is, snow covered trees and hill top, freshhhhh ! ❄️ have a great day all 🙋‍♂️ pic.twitter.com/k9lxxWKCzB — Steve Archibald (@SteveArchibald8) February 27, 2023