Близките на Том Сайзмор решават дали да изключат поддържащите го апарати

Близките на холивудската звезда Том Сайзмор трябва вземат тежко, почти невъзможно решение - дали да бъде сложен финален акорд на живота му, след като той получи мозъчна аневризма по-рано този месец, каза неговият мениджър Чарлз Лаго в изявление, споделено пред "People".

"В понеделник лекарите информираха семейството му, че няма вече надежда и препоръчаха да вземат решение да бъде сложен край на живота му. Сега семейството мисли върху това и в сряда ще бъде дадено допълнително изявление", добавя Лаго. 61-годишният актьор е в кома в интензивно отделение.

Той завършва: "Молим за уединение за семейството му в този труден момент. Те благодарят на всички за стотиците съобщения за подкрепа и молитвите, които получиха. Това беше труден момент за тях". Том Сайзмор Снимка: Twitter/@ZoeyCatBell

Сайзмор колабира в дома си в Лос Анджелис в ранните часове на 18 февруари. Той е получил мозъчна аневризма, която според мениджъра му се е появила в резултат на инсулт.

Сайзмор има сравнително богата кариера и се появява в популярни филми като "Пасажер 57" от 1992 г., "Родени убийци" от 1994 г., "Жега" от 1995 г., "Спасяването на редник Райън" от 1998 г., "Black Hawk Down" от 2001 г., "Пърл Харбър" от 2001 г. и дори се зае с телевизионна работа с възраждането на "Туин Пийкс" през 2017 г. Tom Sizemore is one of those recognisable & dependable tough guy character actors that was pretty much in every popular film in the 90s & early 2000s. Always had this commanding presence & this manic energy at times reminiscent of James Cagney, especially in Natural Born Killers pic.twitter.com/w6EqfInt8S — Anders Holmes (@fabricius91) February 28, 2023

Роденият в Детройт актьор даде гласа си и на Сони Форели в "Grand Theft Auto: Vice City" от 2002 г. за PlayStation 2, Xbox и Windows. Неговият герой беше шефът на мафиота Томи Версети, озвучен от Рей Лиота.

Сайзмор е номиниран за наградата "Златен сателит", наградата на Гилдията на актьорите и "Златен глобус", наред с други признания, предаде dir.bg.

Често е забъркван в скандали с жени и наркотици, обвинения в насилие. Първият му брак с Мейв Куинлан приключва бързо - от 1996 г. до 1999, после през юли 2005 г. Сайзмор става баща, когато Джанел Макинтайър ражда близнаци.