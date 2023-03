Пилот върти кръгчета в небето, за да видят пътниците Северното сияние (Снимки)

Пилот на нискотарифна авиокомпания направил 360-градусов завой, за да даде невероятната възможност на пасажерите да се насладят на Северното сияние.

Самолетът пътувал от Исладния към Манчестър, когато сиянието се появява в небето над Обединеното кралство.

„Преживяването беше черешката на тортата на четиридневното ни пътуване по време на което предложих на приятелката си брак“, разказва Адам Груувс, който е от Лим, Великобритания. Самолетът пътувал от Исладния към Манчестър, когато сиянието се появява в небето над Обединеното кралство СНИМКА: Туитър/APTGroves

Гроувс разказва, че с годеницата му Жасмин Мейп били настанени от дясната страна на самолета, излетял от Рейкявик и нямало да могат да се насладят на спиращата дъха гледка, ако не е било необичайното решение на пилота. Двойката всъщност прекарала цялата си ваканция в Исландия в очакване на сиянието, но така и не успели да го видят, предаде BBC.

„Надявахме се да видим Северното сияние, когато бяхме в Исландия, но за жалост късметът не беше на наша страна. Излетяхме от Рейкявик и някъде по средата на полета пилота изгаси всички светлини. По това време сиянието можеше да се наблюдава, но само от лявата страна на самолета, а ние бяхме отдясно. В този момент неочаквано пилотът направи 360-градусов завой, за да можем всички в самолета да се насладим на гледката“, разказва Груувс. Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

„След поредица от дни, в преследване на всяка възможност да видим Северното сияние и поредицата разочарования, това че успяхме да го видим беше перфектния завършек на едно много специално за нас пътуване“, разказва годеницата му Жасмин Мейп.

"Радваме се, че капитанът е успял да извърши контролирана маневра, за да даде на пътниците възможност да станат свидетели на невероятна гледка и да видят едно от най-великите природни явления“, заявява говорител на авиокомпанията.