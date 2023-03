Матеуш Моравецки изрази съболезнования за жертвите от катастрофата в Гърция

Премиерът на Полша Матеуш Моравецки изрази съболезнованията си за жертвите от железопътната катастрофа, станала снощи в Южна Гърция, предаде полската агенция ПАП.

Най-малко 36 души загинаха и 85 пострадаха, след като товарен и пътнически влак с 350 души се сблъскаха челно малко преди полунощ близо до град Лариса, предаде БТА.

„Имаше трагичен сблъсък между пътнически и товарен влак в Гърция. Поднасям искрените си съболезнования на премиера Кирякос Мицотакис и на всички, загубили близките си“, написа Моравецки в "Туитър". A tragic collision between a passenger and a freight train has occurred in Greece. I extend my deepest condolences to Prime Minister @kmitsotakis and to all those who have lost loved ones. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 1, 2023

Според властите 25 от оцелелите са тежко ранени. Гръцките медии съобщиха, че това е най-тежката железопътната катастрофа в историята на Гърция.