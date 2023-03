Оцелял от влаковата катастрофа в Гърция: Ударната вълна ме повали (Видео, снимки)

Чух много силен звук и ударната вълна ме повали на земята. Паднах настрани. Когато отворих очи, видях, че целият вагон се преобръща и отива нагоре. Беше толкова тъмно. Пълна тъмнина. В момент стана толкова тихо, никакви гласове. Пълен мрак - имаше бял пушек от едната страна и плясъци от другата. Теодор Кацюлис Кадър: bTV

Това разказа пред bTV 59-годишният Теодор Кацюлис, оцелял след тежката катастрофа между два влака в Гърция.

Загиналите при челния удар между влаковете вече са 57 души. Страната е раздирана от гняв и протести след инцидента.

При сблъсъка избухва огромен пожар. В първите вагони е и Лазос Папазисис от Халкидики. Лазос Папазисис Кадър: bTV

“Бях в третия вагон. Изведнъж се чу много силен удар и стана тъмно. Много тъмно. Усетих пушек. Блъсках по прозореца, с каквото намерих, но не успях да счупя стъклото. Едно младо момче успя да разбие прозорец с пожарогасителя и така се измъкнах. Имам счупено ребро, загубих слуха си на дясното ухо. Но съм късметлия и съм благодарен да Богородица, че съм жив и че се спасих”, добави Лазос Папазисис.