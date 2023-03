Бомба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ. Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.

Взривното устройство е било активирано на входа на съда от неизвестно засега лице, предаде БТА.

Предполага се, че става въпрос за самоубийство.

По време на експлозията в съда е имало голям брой хора.

Crne Gora (Montenegro) Karadağ Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre, Podgorica Ana Mahkemesi binasının yakınında bir patlama meydana geldi.



Çok sayıda insan oradayken kimliği belirsiz bir kişi bombayı patlattı. İlk verilere göre, bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/DXoTHHq8Dp — GastePravda (@gazetta_rf) March 3, 2023

🚨#BREAKING: Multiple people reportedly injured in explosion inside a court building in Podgorica, #Montenegro; emergency services on scene pic.twitter.com/8TgdtvRGjB — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) March 3, 2023

Meanwhile, in #Montenegro, someone detonated a bomb near (or inside) the entrance to the Podgorica courthouse. pic.twitter.com/4KczSjV9cs — Pierre Davide Borrelli (@PierreDBorrelli) March 3, 2023

На мястото са пристигнали екипи на Спешна помощ, полицейските и пожарникарските служби. В момента тече разследване.