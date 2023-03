13 загинали и 50 ранени при пожар в депо за гориво в Джакарта (Видео, снимки)

Най-малко 13 души са загинали, а 50 са ранени в индонезийската столица Джакарта при голям пожар, избухнал през изминалата нощ в депо за гориво, предаде ДПА, като се позова на изявление на местната противопожарна служба. СНИМКА: Ройтерс

Агенцията отбелязва, че депото е собственост на националната енергийна компания "Пертамина" (Pertamina). СНИМКА: Ройтерс

По данни на аварийните екипи в резултат на големия пожар са разрушени и къщи в жилищен квартал близо до депото, намиращо се в северната част на столицата Джакарта, предаде БТА. СНИМКА: Ройтерс

Според местните власти не е изяснена още причината за инцидента, но пожарите в съоръженията на компанията не са рядкост. 🚨BREAKING: 10 dead, several injured in oil depot fire in North Jakarta, Indonesiapic.twitter.com/RhfaPWQIf4 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 3, 2023