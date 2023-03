Протестите в Атина и Лариса прераснаха в сблъсъци (Видео, снимки)

Протестите в Гърция заради трагичната влакова катастрофа тази седмица, в резултат на която загинаха най-малко 57 души, прераснаха в сблъсъци между полицията и демонстрантите, предаде ДПА. СНИМКА: Ройтерс

На започналите като мирен протест демонстрации в столицата Атина и град Лариса, недалече от мястото, където стана катастрофата, са станали и сблъсъци, в които протестиращи с качулки са хвърляли запалителни вещества и са замеряли полицаите с камъни в продължение на около час, съобщи гръцкото държавно радио. СНИМКА: Ройтерс

Хиляди демонстранти, предимно младежи, по-рано излязоха по улиците, за да изразят своя гняв заради железопътната трагедия.

Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръсне протестиращите. СНИМКА: Ройтерс

Демонстрантите скандираха срещу политиците, за които се смята, че носят отговорност за лошото състояние на железопътния транспорт в Гърция, съобщи БТА. СНИМКА: Ройтерс

Железопътните работници в цялата страна стачкуват втори пореден ден в знак на протест срещу жалкото състояние на гръцките железници. СНИМКА: Ройтерс