Освободиха кораб, който днес се повреди в Суецкия канал в Египет и наложи пренасочване на трафика, съобщиха от управлението на канала.

Контейнеровозът MSC ISTANBUL е плавал под флага на Либерия, пише Блумбърг.

Трафикът по канала не е бил засегнат.

"Всички кораби, идващи от север, са преминали нормално, а корабоплаването от юг също е протекло нормално. Корабите са били пренасочени от западния към източния канал", се казва още в съобщението.