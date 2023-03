Сняг затрупа пустиня в САЩ (Видео, снимки)

В Рино, Невада, се радват на истинска зима. Въпреки, че градът се намира в пустинята, през последните няколко дни там вали сняг. Това не е прецедент и се дължи на географските специфики и на микроклимата в Рино и околностите. Сняг заваля в пустиня в САЩ Снимка: Twitter/@Momand3nuts

Добре е за почвата и за водохранилищата, обясняват специалисти. Времето обаче създава и редица неудобства, предаде БНТ - автомобилите в района не са подготвени за зимни условия и движението се превръща в истински предизвикателство. Reno, Nevada right now pic.twitter.com/IhJnJ5VrX9 — Nevada Dee 🇺🇦 🌻 (@dlstump) March 5, 2023