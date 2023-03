Жена, обявена за изчезнала преди 31 години, е открита жива на 2700 км от дома (Видео, снимки)

Жена от американския щат Пенсилвания, изчезнала преди 31 години, е открита в старчески дома в Пуерто Рико, съобщава Ей Би Си Нюз.

Властите дори са я обявили за мъртва. Beginning in 1984, Patricia Kopta, the Sparrow Lady, was a familiar character on downtown streets. She went missing in 1992 and hasn't been seen since. pic.twitter.com/hcUQzj3nyD — John J. Chapman (@johnjchapman) May 6, 2021

Разстоянието от дома на Патриша Копта и мястото, където е открита е 2700 км.

Съпругът на 82-годишната жена заяви, че е изпитал облекчение, когато е разбрал, че жена му е жива.

Патриша Копта е живяла в Питсбърг и често е пътувала до различни места заради естеството ѝ на работа. Тя е била ревностна римокатоличка и редовно е посещавала неделните литургии.

Жената е изчезнала пред 1992 г. Години на ред не е имало никаква следа от Патриша Копта, когато не изпраща писмо до съпруга си Боб, в което посочва, че е била преследвана. Патриша Копта Снимка: Twitter/@KDKA

Докато е била в Пуерто Рико тя е започнала да страда от деменция, а след това е настанена в дом за възрастни хора.

Направен ѝ е и ДНК тест, който е показал, че неизвестната жена е Патриша Копта, предаде bTV.

Тя е работела в САЩ като модел и инструктор по танци. Преди да се омъжи Патриша Копта често е посещавала Пуерто Рико с приятели.

„Тя просто обичаше океана, плажа, слънцето“, каза 78-годишната ѝ сестра Глория Смит.

Тя разказа, че сестра ѝ преди да изчезне е споделяла, че е виждала ангел. Лекарите тогава са установили, че Патриша Копта е имала симптоми на шизофрения.

Сега макар и с деменция Партиша си спомня първата среща със съпруга си.

Изчезването на жената шокира както властите, така и семейството ѝ. Полицията стигна дотам, че да се консултира с екстрасенс, докато Боб Копта не си спомня, че жена му е споменавала, че би искала да отиде в Пуерто Рико заради приятното време.

Той дори публикува реклами в пуерториканските вестници, но така и не получава отговор.

Когато е настанена в дома за възрастни Патриша казва, че е пристигнала в Пуерто Рико с круизен кораб от Европа.

Новината за намирането ѝ е съобщена от социален работник, който се свърза с полицията в Пенсилвания.