Откриха древни астероиди със съдържание на вода (Снимка)

Между Марс и Юпитер е открит неизвестен досега клас астероиди, които съдържат купища вода, която учените биха могли да използват, за да разкрият различни тайни на Вселената. Според доклад на „Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt“, германски център за авиация и космически полети, астероидите произхождат далеч отвъд астероидния пояс, дори може би са навлезли в границите на познатата ни Слънчева система. Водата, която носят, може да се използва за създаване на гориво за изключително дълги човешки пътувания в космоса или да се изследва, за да се разкрие извънземна информация, непозната досега на съвременната наука.

Астрономите са изследвали въпросните тъмни астероиди, което ги е довело до разбирането, че тези космически скали не приличат на нито един от тези, които сме срещали досега. Като начало, наличието на вода в астероидите означава, че те може да са толкова стари, колкото и цялата ни Слънчева система. Скалите изглежда имитират подобен генетичен състав на планетата джудже Церера, която се намира в астероидния пояс между орбитите на Марс и Юпитер. A new form of water-filled old asteroid has just been discovered by NASA#NASA #discovery #hashtag https://t.co/mqzRolyIV2 — Hashtag Trend (@HashTrendd) March 6, 2023

Церера до голяма степен се смята за единствената планета джудже в рамките на познатата ни Слънчева система, която съдържа огромни количества вода. С помощта на инфрачервения телескоп на НАСА астрономите, които изследват науката и произхода на тези астероиди, успяха да определят състава на скалите, подчертавайки техния състав, подобен на този на Церера. Астероидите са доста порести, което позволява на водата да преминава през множество кухини при пренасянето им през безкрайната пустота на космоса и показва, че са се образували в студен, отдалечен район на Слънчевата система.

Порестият характер на скалите вероятно означава, че образуването им е било възможно най-далеч от нашето Слънце, тъй като скалните структури не са били достатъчно нагряти, за да се уплътнят след създаването си. Учени от Остин, Тексас, до Берлин, Германия, са се заели с проучването на случая, за да научат повече. Въпреки че научната общност усилено работи по определянето на произхода на тези воднисти астероиди и тяхното приложение в бъдеще, все още има десетки потенциални последици за това как астероидите биха могли да ни повлияят тук, на Земята, пише БГНЕС.

Може би най-завладяващата теория по отношение на астероидите е научното твърдение, че водата на Земята първоначално е дошла именно от такива астероиди. Засега няма достатъчно доказателства, за да бъдем сигурни, но много учени смятат, че първата вода, достигнала Земята, е дошла от дълбините на Космоса и е носела в себе си микроби, които са започнали да създават живот. Възможно ли е това да означава, че в галактиката живеят и други форми на живот, подобни на хората, които са еволюирали от същите бактерии?

Засега е невъзможно да се разбере, но с всеки изминал ден се правят все по-големи крачки в откриването на това. Ако тези астероиди, подобни на Церера, са били изтеглени от най-отдалечените краища на нашата Слънчева система в орбитата на Марс, това лесно може да означава, че при подходящи обстоятелства астероидите биха могли да достигнат Земята. Като се има предвид състоянието на съседните ни звезди преди милиони години, не е трудно да си представим, че Земята често е бомбардирана от астероиди, носещи вода, като тези.