Урсула фон дер Лайен: ЕС ще помогне за модернизацията на гръцките железници

„Тази сутрин обсъдих с премиера Кириакос Мицотакис допълнителната техническа подкрепа, която ЕС може да предостави на Гърция, за да модернизира своите железници и да подобри тяхната безопасност“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в публикация в „Туитър“ днес. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2023

Тя добави, че „експерти от Европейската комисия и от Агенцията на ЕС за железниците ще посетят тази седмица Атина. Безопасността на железниците е от първостепенно значение."

Мицотакис: „Благодаря ви, скъпа Урсула фон дер Лайен, за бързия отговор на нашата молба“

„Благодарим ви, скъпа Урсула фон дер Лайен, за бързия отговор на нашето искане. Решени сме да мобилизираме всички налични ресурси“, каза премиерът Кириакос Мицотакис също в публикация в „Туитър“ днес.

„Радваме се, че можем да разчитаме на нашите европейски партньори за съдействие“, добави той.