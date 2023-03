Депутати в грузинския парламент отново се биха (Видео)

Отново физически сблъсъци в парламента на Грузия. Депутати се биха заради спорен закон за чуждестранните агенти.

Опозицията обвинява управляващите, че иска да използва този закон за репресии срещу медии, политици и неправителствени организации. А управляващите казват, че обществото трябва да знае кои организации получават пари от чужбина.

Същият закон предизвика спорове и физически сблъсъци сред грузинските депутати и преди три дни.