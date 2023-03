Мъж във Флорида бе нападнат от алигатор на входната си врата (Видео)

Мъж е бил нападнат от алигатор пред дома си в американския щат Флорида. Той чул шум на входната си врата и помислил, че 17-годишният му син опитва да промъкне свой приятел в къщата без разрешение.

Когато обаче отваря вратата е изненадан от неприятния гост, който го очаква на прага на дома му– алигатор, който го захапва за крака.

"Отначало помислих, че е куче. Когато осъзнах, че е алигатор, веднага изтичах към къщата и затворих вратата. Погледнах крака и си видях голяма рана, върнах се в къщата си и затворих вратата. Погледнах надолу и на крака ми имаше голяма рана", разказва Скот Холингсуърт пред телевизионния канал WESH.

Мъжът е откаран в болница с леки наранявания и няма опасност за живота му, предаде bTV.