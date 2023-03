Израел бомбардира международното летище в Алепо (Видео)

Израелски въздушен удар е нанесъл щети по международното летище в Алепо рано тази сутрин и го е извадил от строя, съобщиха сирийски държавни медии, цитирайки източници от сирийската армия, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Позовавайки се на военен източник, държавната информационна агенция САНА съобщи, че Израел "е извършил въздушна атака от посока Средиземно море, западно от Латакия, насочена към международното летище в Алепо". САНА заяви, че ударът е "причинил материални щети" и е повредил пистата на летището.

Засега няма данни за жертви и ранени. Няма и коментар от страна на израелски официални лица, предаде БТА.

През последните години Израел е нанасял стотици удари по цели в контролираните от правителството части на Сирия, включително нападения срещу летищата в Дамаск и Алепо, но рядко признава или обсъжда операциите.

Израел обаче признава, че нанася удари по бази на свързани с Иран бойни групировки, като ливанската "Хизбула", която е изпратила хиляди бойци в подкрепа на силите на президента Асад. 🚨 The IOF is bombing the Aleppo International Airport and the nearby Neirab Military Aiport in northern Syria at this moment. The Syrian Air Defense is currently responding to waves of zionist missiles launched by IOF warplanes in the airspace of Latakia, Idlib, and Aleppo. pic.twitter.com/SHXrSM3VDe — @DublinActivist #StandWithPalestine 🇵🇸🗝🇷🇺 (@dublinactivist) March 7, 2023

Алепо, който претърпя значителни разрушения по време на гражданската война в Сирия, отново беше силно засегнат от смъртоносното земетресение с магнитуд 7,8, което разлюля Турция и Сирия миналия месец. Оттогава редица държави изпращат пратки с помощи на летището в града.

На 19 февруари израелски въздушни удари засегнаха жилищни райони в сирийската столица Дамаск, при което загинаха най-малко петима души, а 15 бяха ранени, съобщиха сирийски държавни медии.