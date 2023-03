Япония взриви новата си ракета след неуспешното й изстрелване (Видео)

Япония взриви новата си ракета H3 след неуспешно изстрелване във вторник, съобщава Би Би Си.

Космическа агенция на страната изпрати команда за самоунищожение към ракетата, когато вторият ѝ двигател е отказал минути след излитането.

Правителството определи това като "изключително жалко".

Изстрелването ѝ беше планирано за 17 февруари. Първоначалните планове предвиждаха ракетата-носител H3 да бъде изстреляна през 2021 г., но тогава това бе отложено заради проблеми с новоразработения двигател, пише bTV.