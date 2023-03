Два учебни военни самолета се сблъскаха по време на полет в небето над Гидония, градче в покрайнините на Рим, пишат италиански медии. Двама пилоти са загинали.

Съобщава се, че едната от машините се е разбила в паркиран автомобил в близост до жилищен район, а другата - в полето, предаде NOVA.