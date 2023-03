Видео с екзекуция на украински войник потресе света (Видео, снимки)

В социалните мрежи се разпространява видеозапис с екзекуцията на невъоръжен мъж във военна униформа без нашивки или опознавателни знаци. Не става ясно кога, къде и при какви обстоятелства е направен записът.

Мъжът е застрелян от упор с няколко откоса, след като е извикал "Слава на Украйна". Украински блогъри предполагат, че видеото е запис на разстрел на украински военнопленник от руски войници. Тимофий Шадура Снимка: Twitter/@AnonOpsSE

Убитият е в неизвестност от месец

Междувременно украински военни съобщиха, че името на войника е Тимофий Шадура, предаде БиБиСи. Служел е в 30-та Отделна механизирана бригада и е в неизвестност от 3 февруари тази година. За последно е бил видян край източния украински град Бахмут.

Още преди да бъде обявено името му, сестрата на Тимофий Шадура е казала за БиБиСи следното: "Брат ми със сигурност би бил способен да се изправи по този начин срещу руснаците. Той никога през живота си не е крил истината и със сигурност не би го направил пред врага".

Преди това руският военен кореспондент Даниил Безсонов написа, че видеото е инсценировка на украинците с цел да произведат международен скандал.



"Израз на низост и подлост"

Междувременно Главната прокуратура на Украйна образува наказателно дело по член 438 от Наказателния кодекс (за нарушаване на законите на войната), съобщи пресслужбата на ведомството в своя канал в Телеграм. "Дори войната има закони. Съществуват норми на международното право, които престъпният руски режим системно пренебрегва. Възможно е кадрите да са доказателство за извършено военно престъпление ", заяви главният прокурор Андрий Костин.

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец нарече екзекуцията "поредното руско военно престъпление". Деянието представлява нарушение на Женевските конвенции и е "проява на низост и подлост", предаде "Дойче Веле". В Телеграм той написа, че Русия ще отговаря за всяко извършено военно престъпление, и че е изпратил това видео на международните партньори и колегите си омбудсмани от различни страни по света. Украинският външен министър Дмитрий Кулеба пък е информирал за екзекуцията главния прокурор на Международния наказателен съд в Хага Карим Хан.