Два силни труса разтърсиха Филипините, хората са евакуирани (Снимки)

Две силни земетресения удариха южната част на Филипините днес, като второто е повредило сгради и е наложило евакуацията на стотици жители от домовете им. phivolcs_dost: #EarthquakePH #EarthquakeDavaoDeOro#iFelt_DavaoDeOroEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 07 March 2023 - 04:47 PM

Magnitude = 5.9

Depth = 011 km

Location = 07.25°N, 126.11°E - 033 km S 05° W of New Bataan (Davao De Oro)



… pic.twitter.com/zQJHr7MXrs — Earthquake PH (@Earthquake_PH) March 7, 2023

Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е разтърсило земята около 14:00 ч., на няколко километра от община Марагусан на остров Минданао, информира Геологическата служба на САЩ. Местните власти заявиха, че няма данни за жертви или тежки щети. Pray for Mindanao PHIVOLCS Regional Director said in an interview over a local radio station that it is possible for... Публикувахте от MatiTik TV в Вторник, 7 март 2023 г.

Вторият трус с магнитуд 5,6 по Рихтер удари три часа по-късно в съседната община Нов Батаан, предизвиквайки срутване на няколко сгради.

От общината заявиха, че около 300 души са били принудени да напуснат домовете си в село Андап, където "няколко къщи са се срутили", предаде АФП.