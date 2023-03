Жертви и ранени при блъсканица на концерт в САЩ

Двама души загинаха, а осем бяха ранени при блъсканица след концерт на рапърката GloRilla в Рочестър, Ню Йорк, предаде Би Би Си.

Властите съобщават, че инцидентът може да е бил предизвикан от зрители, които се заблудили, че чуват изстрели. Към момента информация за стрелба няма, каза лейтенантът от полицията в Рочестър Никълъс Адамс пред ABC News. I am devastated & heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families & for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽 — GloRilla 🦍 (@GloTheofficial) March 7, 2023

GloRilla, която беше приключила с изпълнението си преди инцидента, написа в Twitter, че е "опустошена и с разбито сърце". Певицата от Мемфис, чиято песен FNF (Let's Go) бе номинирана за най-добро рап изпълнение на наградите "Грами" миналия месец, каза, е научила за случилото се, след като напуснала залата.

„Моите фенове са целия свят за мен. Моля се за семействата на загиналите и за бързо възстановяване на всички пострадали“, написа тя в социалните мрежи. This is another difficult day for our City’s workforce and our entire community. I join all of our City employees in mourning the loss of one of our own. 33-year-old Rhondesia M. Belton was hired last year and worked in the City of Buffalo Traffic Violations Agency. — Byron W. Brown (@MayorByronBrown) March 7, 2023

Една от жертвите - 33-годишната Рондезия Белтън, починала в болница. „Нейното семейство, приятели и колеги са съсипани. Те скърбят за тази трагична загуба“, каза кметът на Бъфало Байрън Браун.

Полицията в Рочестър съобщи за смъртта на втора жена, на 35 години, късно в понеделник. Името ѝ не се съобщава.

Друга жена остава в критично състояние със сериозни наранявания. Още седем души са настанени в лечебни заведения, без опасност за живота.

„Аз и момичето до мен се катерихме един върху друг, опитвайки се да се изправим. Гледах как животът минава пред очите ми и все още не знаех какво се случва“, разказва Икеа Хейс, която е присъствала на концерта. И допълва: „Трябва да станеш. Трябва да се движиш. Ако останеш тук, те ще те прегазят“. BREAKING: Terrifying moments Sunday night at the GloRilla concert at the Main Street Armory. 1 person is dead and multiple people injured and hospitalized. Full story https://t.co/d96Df4OBjM @news10nbc pic.twitter.com/qdm51IuCi4 — Marsha Augustin (@WHECMarshaA) March 6, 2023

Започнала е проверка дали собствениците на заведението са спазили необходимите мерки за безопасност, предаде NOVA.