Археолози откриха римски храм под гробище в Централна Англия

Археолози са попаднали на находка под някогашно гробище в двора на катедрала в Централна Англия, за която предполагат, че е римски храм, предаде Асошиейтед прес.

Учените от университета на Лестър съобщават, че по време на разкопки на територията на Лестърската катедрала са открили нещо, за което смятат, че е мазе на римска постройка, и фрагмент от олтарен камък на 1800 години.

"Винаги се е разказвало, че под катедралата е имало римски храм. Досега нямаше как да потвърдим или отхвърлим това, но новите открития показват, че под нея определено има римско място за поклонение", казва ръководителят на разкопките Матю Морис.

Морис и екипът му смятат, че мазето, което се намира на почти три метра под земята, е построено през втори век. На мястото са открити и няколко парчета римска керамика и монети, предаде БТА. ⛪️ For centuries rumours have abounded that Leicester Cathedral was built on the site of a Roman temple https://t.co/tYAQ5AF16j — The Telegraph (@Telegraph) March 7, 2023

Известно е, че около 50-а година след Христа римляните построяват крепост на територията на Лестър, селище, известно като Ratae Corieltauvorum.

Разкопките са част от проект за възстановяването на катедралата в Лестър, за която се смята, че е построена за първи път през 11-и век. Понастоящем в нея се намира гробницата на Ричард Трети. Той е последният крал на Англия от династията Плантагенет и последният английски монарх, загинал в битка. Кралят умира през 1485 г.

Археологическият екип от университета на Лестър откри останките на средновековния крал преди десетилетие при разкопки на паркинг в центъра на града. През 2015 г. той беше препогребан в катедралата.