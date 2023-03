Ето как да се спасим, ако астероид се разбие в планетата ни (Видео, снимки)

НАСА наскоро се похвали, че може да унищожи опасен за земята астероид. Последният катастрофален сблъсък с космическа скала се случва преди 66 милиона години. При него умират динозаврите. В наши дни някои учени отново смятат, че може би ни предстои нов голям сблъсък.

Именно заради това изследователите неуморно работят върху ръководства, които да спасят човечеството. Първата стъпка би била унищожаването на астероида преди да е станало твърде късно. Американската космическа агенция знае как се процедира в такива случаи, но в момента над 2000 потенциално опасни астероиди само чакат да се промъкнат нейния радар.

През 2022 г. НАСА изстрелва своя Double Asteroid Redirection Test (Двоен тест за пренасочване на астероиди), познат още като DART. Той е част от първата мисия за планетарна защита на човечеството, наречена "Моментът на Армагедон". Целта на мисията е била луна, наречена "Диморфос", която обикаля около своя астероид-майка "Дидимос". NASA releases footage of DART collision with Dimorphoshttps://t.co/gquHNGQJFS pic.twitter.com/JhoLFFYfFR — China Observer (@ChinaObserver5) March 5, 2023

На 26 септември DART се издига с 15 000 мили в час (24 140 км/ч) към Диморфос, за да го измести от орбитата му, а на 1 март НАСА се похвали с изключителен успех на мисията. New science results confirm the @NASA #DARTMission's asteroid deflection technology can be an effective way to change the orbit of an asteroid, should there ever be a threat. DART intentionally slammed into asteroid Dimorphos in Sept. 2022: https://t.co/bPfHuWyDQf pic.twitter.com/h9ha1V5FcQ — NASA 360 (@NASA360) March 5, 2023

Спътникът на космическата агенция, голям колкото телевизор успява да измести с 33 минути орбитата на астероида с ширина 520 фута (около 158 метра). NASA's Hubble Space Telescope was used to capture the moment the DART spacecraft smashed into asteroid Dimorphos on September 26, 2022...https://t.co/Mtez1KdODn — Dennis Chighisola (@CoachChic) March 6, 2023

Сценарият, в който астероид с размерите на този, убил динозаврите удря нашата планета, е възможен веднъж на 100 до 200 милиона години, но не е и напълно недопустим.

Според експертите, ако НАСА не успее да отклони астероид най-доброто ни решение би било да напуснем зоната на удара и да не приближаваме крайбрежните региони. Това е защото земята е 71% вода и има по-голяма вероятност космическата скала да падне в океана. Това би предизвикало огромни цумамита, които може би ще погълнат цялата суша, пише dailymail.

Когато обаче астероид се сблъска със Земята, той ще освободи прах, отломки и дори токсични газове. Те могат да останат в атмосферата с години, а дори и с десетилетия.

Според учените при удар с астероид със Земята най-добре би било да потърсите подземно убежище. Бункерите са скъпо удоволствие, цените им започват от 20 000$ и достигат до над 1 милион долара.

Компанията The Vivos Group, строи бункери за 35 000 долара с максимален капацитет от 24 души.

Комплекс от бункери в Южна Дакота пък побира около 10 000 души. Той е обявен за "резервен план за човечеството".

Можете да излезете от бункера едва когато сте сигурни, че въздухът навън е в норма и когато се уверите, че пожарите и наводненията са отминали. Трябва също да проверите и дали от небето не пада киселинен дъжд. Едва тогава можете да излезете от скривалището си, съветват учените.