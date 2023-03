Жертви и 23 ранени след дерайлиране на влак в Египет (Видео, снимки)

Четирима души загинаха, а двайсет и трима бяха ранени, след като пътнически влак дерайлира днес в египетския град Калюб, северно от Кайро, предаде ДПА, като се позова на министерството на здравеопазването.

Националната железопътна администрация на Египет съобщи, че злополуката станала, когато влакът влизал в гарата на път от столицата за град Менуф, разположен на делтата на река Нил. Катастрофата били причинена от машиниста, който не се съобразил със семафорния сигнал. В резултат железопътната композиция се блъснала в бариера и локомотивът и първият вагон дерайлирали.

През последните години в Египет станаха няколко влакови катастрофи, отбелязва ДПА и БТА.

Най-смъртоносната по рода си злополука в страната датира от 2002 г. Тогава над 360 души загинаха при пожар в пътнически влак.

Жертви и 23 ранени след дерайлиране на влак в Египет Снимка: Ройтерс

Жертви и 23 ранени след дерайлиране на влак в Египет Снимка: Ройтерс

VIDEO: A train derailment in Egypt has killed two people and injured several others.



Egypt's national rail authority says the accident occurred when a passenger train entering Qalyub station went through a stop signal



https://t.co/3J12GhUNxH pic.twitter.com/pPNsnpvTCl — AFP News Agency (@AFP) March 8, 2023