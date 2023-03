Украйна вече атакува Русия с умни бомби (Видео)

Бомбите са известни като оръжия от тип "стреляй и забрави"

Украинските военновъздушни сили вече използват прецизно управляеми умни бомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) срещу Русия.

Това обяви висшият офицер на ВВС на САЩ в Европа. Запасите на Украйна от тези бомби, които могат да поразяват мишени на разстояние до 73 километра, са сравнително малки. Въпреки това те са голям проблем за руската армия.

Генералът от ВВС на САЩ Джеймс Хекер, ръководител на Военновъздушните сили на САЩ в Европа, както и на Съюзното военновъздушно командване на НАТО, предостави подробности за използването на умните бомби на кръгла маса, открита пред медиите. Срещата се състоя в рамките на военния симпозиум на Асоциацията на военновъздушните и космическите сили 2023, който бе открит днес в Аурора, Колорадо.

"Неотдавна получихме няколко прецизни боеприпаса, които имат по-голям обсег и отиват по-далеч от гравитационната бомба", каза Хекер.

"Това е нова възможност, която успяхме да предоставим на Украйна през изминалите три седмици", допълни той.

Генерал Хекер потвърди, че става дума точно за JDAM-ER. Информацията съвпада напълно и с първоначалния доклад на "Блумбърг" от 21 февруари, който твърди, че американските военни работят по доставката на умните бомби.

Стандартните JDAM са проектирани да се свързват с различни видове глухи бомби и боеприпаси, разработени на базата на същия конструктивен фактор, като ги превръщат в прецизно управляеми оръжия.

Целият пакет на JDAM се състои от опашна част, която съдържа система за насочване с помощта навигационна система с GPS, и ремъци, разположени на други места по тялото на бомбата, които ѝ дават по-ограничена способност да се придвижва до определената цел.

В зависимост от височината, на която се изстрелва, стандартната JDAM може да порази цели на разстояние до 25 километра. С добавянето на крилата при JDAM-ER обхватът на оръжието се увеличава до около 73 километра.

Точната конструкция на умните бомби, които Украйна е получила до този момент, все още не е ясна. Не е ясно също какви платформи използват украинските сили за доставка на тези оръжия.

Потвърждението на Хекер, че украинските сили разполагат с JDAM-ER дойде в момент, когато множество видеоклипове, показващи как се използват оръжията, се появиха в социалните мрежи. 🇺🇦Massive strike on Russian entrenched forces. You can see the shockwave rush towards them.#RussiaIsCollapsing #RussianArmy #RussiaisATerroistState #RussiaIsLosing #Ukraine #Ukrainian pic.twitter.com/x3qCg7J32v — Intermarium 24 (@intermarium24) March 5, 2023 Possible Orthodox JDAM use? Not very clear but looks like something with quite a wingspan coming in on a few frames pic.twitter.com/lZDzfMDD5W — Respected Western partner (@smo_ebooks) March 3, 2023

Дори наличието на малък брой JDAM-ER ще представлява голямо предизвикателство за руските сили. В свой материал изданието The War Zone разказва, че стандартният JDAM представлява прецизно управляемо оръжие от типа "стреляй и забрави". Тоест самолетът може да стреля по фиксирани цели при всякакви метеорологични условия и след това незабавно да се отклони, за да се отдалечи от вражеската отбрана. Roadside Ukrainian HIMARS shoot and scoot. pic.twitter.com/AUicZoTVNq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2023

По време на днешната среща генерал Хекер отбеляза, че умните бомби дават на Украйна възможност да поразява изцяло нови групи цели, които дори са извън обсега на съществуващите въздушни оръжия и наземни системи, включително доставените от САЩ високомобилни артилерийски ракетни оръдия.

Украинските JDAM-ER потенциално биха могли да бъдат от клас до 2 000 фунта, което дава много по-големи разрушителни възможности и драстично разширява набора от цели, като могат да бъдат атакувани мостове, големи сгради и други укрепления.