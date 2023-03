Стачките във Франция прекъснаха доставките на горивата и пътуванията с влакове (Видео, снимки)

Днес във Франция доставките на горива от рафинериите на "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) бяха преустановени, производството на електроенергия е намалено, а железопътните услуги са нарушени на фона на продължаващите стачки, докато националният протест изкара по френските улици рекорден брой хора, негодуващи срещу плановете на правителството да вдигне пенсионната възраст, съобщи Ройтерс.

Вчера около 1,28 милиона души взеха участие в шестия ден на протести срещу проектозакона, предвиждащ възрастта за пенсиониране да се увеличи с две години до 64 години. Това се явява критичен момент и за профсъюзите, и за правителството, тъй като президентът Еманюел Макрон се надява парламентът да приеме пенсионната реформа до края на месеца.

Синдикатите се опитват да засилят натиска върху правителството чрез продължителни стачки, включително в петролните рафинерии на енергийния гигант "ТоталЕнержи". Компанията съобщи, че 54 процента от общо 269 служители, които са били на работа в нейни френски рафинерии, са стачкували. Доставките на горива от рафинериите на "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) бяха преустановени днес във Франция.

Стачни действия са блокирали и рафинериите на "ЕксънМобил" (ExxonMobil) във Фос-сюр-Мер, Северна Франция, и в Пор-Жером-Граваншон, Южна Франция, блокирайки доставките на гориво, каза Жерминал Ланселин, представител на синдиката Се Же Те (CGT). Около 90 процента от работниците във Фос-сюр-Мер стачкуват, както и около 20 процента от тези в Пор-Жером-Граваншон, добави той.

Достъпът до рафинерията на "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) в Гонфревил в Северна Франция, остана блокиран от синдикалистите, които протестираха на изход от кръговото кръстовище на магистрала със запалени дървени палети и гуми, според наблюдения на фотограф на Ройтерс, предаде БТА.

Достъпът до рафинерията на "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) в Гонфревил в Северна Франция, остана блокиран от синдикалистите, които протестираха на изход от кръговото кръстовище на магистрала със запалени дървени палети и гуми, според наблюдения на фотограф на Ройтерс, предаде БТА.

На същото кръгово кръстовище, което е основен изход за пристанището на Хавър, камиони образуваха дълги опашки и не успяха да преминат.



Речното корабоплаване във френската част на р. Рейн също е блокирано от стачни действия.

Четирите френски терминала за втечнен природен газ (ВПГ) във Франция и всички съоръжения за съхранение на газ също остават блокирани, каза Фабрис Кудур, представител на Общата конфедерация на труда (Се Же Те - FNME-CGT).

Прекъсванията във функционирането на терминалите за внос на ВПГ, наред със студеното време в Северозападна Европа, засягат баланса между търсене и предлагане на енергия в Европа, което води до възстановяване на цените на електроенергията, каза Фабиан Ронинген, анализатор на аналитичната "Рюстад енерджи" (Rystad Energy).

Производството на електроенергия в страната бе намалено с 11,2 гигавата тази сутрин, след като стачката засегна ядрени, термични и водноелектрически централи, показват данните на компанията оператор Е Де Еф (EDF). Намаляването на предлагането се равнява на около 18 процента от общото производство на електроенергия.

Междувременно днес железопътният трафик продължава да бъде засегнат от стачните действия, макар и в по-малка степен, отколкото вчера, като средно се движат един на всеки три високоскоростни влака и един на всеки три локални пътнически влака.

Очаква се транспортът да бъде затруднен и в четвъртък и петък, каза ресорният министърът Клемент Бон. С около 20 процента по-малко полети ще бъдат обслужени на главното парижко летище "Роаси - Шарл дьо Гол", а на летище „Орли“ – с 30 процента по-малко.

Очаква се утре в Сената (горна камара на парламента – бел. ред.) да се продължи обсъждането на законопроекта за пенсионна реформа.