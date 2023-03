Шествия за правата на жените се проведоха в целия свят днес (Видео, снимки)

Много от шествията включваха призиви за солидарност към жените в Иран и Афганистан

Демонстрации по случай Международния ден на жената се провеждат днес в целия свят, след като измина година, в която достъпът до образование на момичетата в Афганистан бе ограничен, мащабни протести за права на жените избухнаха в Иран, а в САЩ съдебното решение за право на аборт бе отменено, предаде Ройтерс. Милано, Италия.

Шествия бяха организирани на всички континенти, като най-големите са планирани в Париж, Бейрут, Багдад, Карачи, Истанбул.

В Мелбърн активистите призоваха за равни права и повече сигурност за жените по света. "Уважавани, равни, в безопасност", бе изписано на един от плакатите на шествието. На него присъстваха и демонстранти от Иран.

Много от шествията включваха призиви за солидарност към жените в Иран и Афганистан, където правата им, особено през последната година, бяха жестоко ограничени, предаде БТА. Демонстрации се проведоха и в Берлин.

"Под управлението на талибаните Афганистан остава най-репресивната страна в света по отношение на правата на жените", каза Роза Отунбаева, специален пратеник на генералния секретар на ООН и ръководител на мисията в Афганистан. "Смущаващо е да наблюдаваме техните методични, целенасочени и систематични усилия за изтласкване на афганистанските жени и момичета от обществената сфера", добави тя.

През септември смъртта на 23-годишната Махса Амини, която почина в ареста на нравствената полиция в Техеран, отприщи най-големите антиправителствени протести в Иран от години. Шествието в Брюксел.

Наскоро иранските религиозни управници бяха поставени под нов натиск, тъй като общественият гняв се засили след вълна от случаи на отравяне на ученички в множество училища в страната.

Абортът и репродуктивните права бяха от ключово значение за участниците в шествията из целия свят днес - девет месеца след като Върховният съд на САЩ отмени знаковото решение от делото "Роу срещу Уейд" от 1973 г., което признаваше конституционното право на жените да правят аборт.

Някои правителства отбелязаха Международния женски ден с промени в законодателството си или с обещания да бъдат направени.

Канада отмени историческите си закони, свързани с непристойно поведение и аборт. Япония заяви, че са необходими повече действия, що се отнася до отношението към пола, а Ирландия съобщи, че през ноември ще произведе реферерндум, за да отстрани от конституцията остарелите възгледи за мястото на жените. Митинги имаше и в Барселона.

Първата жена министър-председател жена на Италия - Джорджа Мелони, обърна внимание на ролята на жените в икономиката и каза, че трябва да има поне една жена на водеща позиция в държавните предприятия.

В Япония, която според доклад на Световния икономически форум, миналата година е заемала 116 място от 146 държави по отношение на равенството между половете, главният секретар на правителството Хирокадзу Мацуно каза, че има напредък по отношение на условията на работа на жените, но все още има какво да се желае.

Той заяви, че положението на жените, които едновременно работят и се грижат за домакинство, е много трудна в страната и това е отбелязано като проблем. Мерките за справяне с него вече са наполовина изпълнени, допълни Мацуно.

В Русия, където Международният ден на жената е един от най-широко отбелязваните празници, председателят на горната камара на парламента използва случая, за да разкритикува остро сексуалните малцинства и либералните ценности, насърчавани от Запада.